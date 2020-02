Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les regrets de cette ancienne pépite du Barça après son départ...

Publié le 22 février 2020 à 13h30 par La rédaction

Prêté avec obligation d'achat à l’AS Rome cet hiver, Carles Pérez a affiché ses regrets suite à son départ du FC Barcelone cet hiver.

Enfant de la Masia , Carles Pérez (22 ans) n’espérait plus faire son trou au sein de l’effectif cinq étoiles du FC Barcelone. Et c’est pour cette raison que l’ailier a rejoint l’AS Rome cet hiver dans le cadre d'un prêt avec obligation d’achat sous certaines conditions. Le Barça posséderait toutefois toujours une option de rachat auprès de l’AS Rome et n’aurait donc pas totalement fait une croix sur Carles Pérez. Un retour qui pourrait toutefois être compliqué pour l'ancien Blaugrana, qui garde une certaine rancoeur entre le club catalan.

« Je n'ai pas aimé la manière. Rien de plus »