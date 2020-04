Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi joue son avenir avec Neymar et Mbappé ?

Publié le 8 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé sont annoncés avec insistance sur le départ en fin de saison, ces deux feuilletons pourraient potentiellement avoir une incidence sur la situation de Nasser Al-Khelaïfi.

Placé à la présidence du PSG dès la mise en place du projet QSI en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a alterné le bon et le moins bon dans cette fonction. Le bon, puisque le patron du club de la capitale a réussi à rapidement hisser son équipe comme étant la grande référence française en s’appuyant notamment sur des hommes compétents comme Leonardo. Et le moins bon puisque le PSG, qui dispute la Ligue des Champions chaque saison, n’a toujours pas dépassé les quarts de finale. Et deux dossiers épineux pourraient faire du mal à Al-Khelaïfi l’été prochain…

Un danger s’il vend Neymar ou Mbappé ?

En effet, le FC Barcelone serait toujours autant déterminé à boucler le retour de Neymar, tandis que le Real Madrid pourrait miser très gros pour Kylian Mbappé. Des cas qui mettant évidemment la direction du PSG sous pression, d’autant que les deux joueurs n’ont pas clarifié leur situation ces derniers mois. Et si Nasser Al-Khelaïfi acceptait de vendre les deux têtes de gondole du PSG que sont Neymar et Mbappé, les hautes instances du Qatar pourraient potentiellement finir par perdre patience.