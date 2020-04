Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva contrarié pour son avenir ?

Publié le 7 avril 2020 à 20h15 par D.M.

Thiago Silva verrait d’un bon œil un retour au Milan AC, club qu’il a quitté en 2012. Mais deux obstacles majeurs pourraient mettre à mal un transfert.

« Dans le football, tout est possible, mais nous devons attendre ce qui se passera à cause de la pandémie. Il a une grande admiration pour Milan, les années qu’il a passé là-bas (2009-2012) ont marqué sa carrière. Il connaît la grande affection des fans », a déclaré ce lundi l’agent de Thiago Silva Paul Tonietto ouvrant la porte à un retour au Milan AC. Le défenseur brésilien voit son contrat qui le lie au PSG se terminer à la fin de la saison et ne devrait pas recevoir de nouveau contrat. Agé de 35 ans, Thiago Silva n’entend toutefois pas mettre un terme à sa carrière et verrait d’un bon œil un retour au Milan AC.

Le Milan AC réticent à recruter Thiago Silva?