Mercato - PSG : La porte s’ouvre pour le départ de Neymar !

Publié le 8 avril 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le mercato estival approche, le départ de Neymar du PSG commencerait à se profiler un peu plus...

Le FC Barcelone réussira-t-il où il a échoué l’été dernier ? Après s’être cassé les dents sur l’intransigeance de Leonardo pour Neymar, le club catalan prévoirait de revenir à la charge dans quelques semaines pour le joueur du PSG. Toutefois, les finances du Barça ne sont toujours pas bonnes et les Blaugrana pourraient bien devoir faire un choix entre le Brésilien et Lautaro Martinez. Il faudra ensuite trouver une solution pour mener à bien cette opération. Et pour cela, Leonardo pourrait être un allié.

La porte s’ouvre...