Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied pour le Real Madrid !

Publié le 8 avril 2020 à 0h15 par A.D.

Depuis son éclosion à l'AS Monaco, Kylian Mbappé serait dans le collimateur du Real Madrid. Iker Casillas, légende vivante du club madrilène, a lancé un appel du pied à la star du PSG.

Iker Casillas souhaite à tout prix voir Kylian Mbappé défendre les couleurs du Real Madrid. Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de l'AS Monaco, l'attaquant français a tapé dans l'oeil du Real Madrid et du PSG. Lors du mercato estival 2017, les deux écuries européennes se sont livrées un énorme bras de fer pour le recrutement de Kylian Mbappé. Alors que le PSG a remporté ce duel, le Real Madrid n'aurait pas oublié l'idée d'attirer la star de 21 ans vers le Santiago Bernabeu, bien au contraire. Lors d'un entretien accordé à Dj MaRiio sur la chaine YouTube Post United , Iker Casillas a totalement validé le potentiel transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

«Rien que de penser à une association entre Mbappé et le Real, cela rend heureux»