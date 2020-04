Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Neymar et Mbappé, le PSG aurait choisi...

Publié le 7 avril 2020 à 10h15 par T.M.

Du côté du PSG, Leonardo pourrait bien devoir faire un choix entre Neymar et Kylian Mbappé pour la saison prochaine. En Espagne, on annonce que la priorité aurait été établie.

Dans un monde idéal, le PSG conserverait Neymar et Kylian Mbappé. Oui mais voilà, la réalité est bien différente. Malgré une énorme puissance financière, le club de la capitale pourrait encore être bloqué par le fair-play financier au moment où le Brésilien et le Français chercheraient à obtenir un plus gros contrat. Pour Leonardo, la solution serait alors d’en sacrifier un pour satisfaire l’autre. Alors, Neymar ou Mbappé ? Selon Sport , le choix aurait été fait...

Priorité à Mbappé ?

La saison prochaine, il pourrait donc n’en rester qu’un au PSG entre Neymar et Kylian Mbappé. Et comme l’explique le média catalan, la priorité pourrait bien être donnée au Français. En effet, Leonardo ouvrirait plus que jamais la porte à un départ du Brésilien. En revanche, la tendance serait bien différente pour le Français. Alors que le Real Madrid cherche à obtenir le renfort de Mbappé, la porte serait clairement fermée pour le moment.