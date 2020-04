Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo, ce sera 45M€ !

Publié le 7 avril 2020 à 6h15 par Th.B.

Pour renforcer le milieu de terrain du PSG, Leonardo penserait à Miralem Pjanic. Et la pandémie du Coronavirus ferait baisser l’indemnité de transfert du Bosnien.

Miralem Pjanic ne serait plus en odeur de sainteté à la Juventus. Alors qu’il était un élément indéboulonnable de Massimiliano Allegri, la vérité semble tout autre avec Maurizio Sarri. Et les performances du Bosnien sont loin de ses standards habituels ces derniers temps. Alors que la crise sanitaire liée au Coronavirus fait très mal aux finances de la Juventus, sa vente pourrait vite devenir une nécessité. Une bonne nouvelle pour le PSG qui suivrait avec attention l’évolution de sa situation, et qui aurait même des chances de s’attacher les services du milieu de la Juventus au rabais.

Un transfert de Pjanic pour seulement 45M€ à cause du Coronavirus ?