EXCLU - Mercato - PSG : Dries Mertens a fait son choix !

Publié le 8 avril 2020 à 14h45 par Alexis Bernard

En fin de contrat au mois de juin, Dries Mertens est courtisé par Chelsea, Monaco ou encore le PSG. Mais l’international belge semble avoir tranché pour son avenir.

Il fait partie des très bonnes affaires du prochain mercato. A bientôt 33 ans (il les aura le 6 mai prochain), Dries Mertens se retrouve en effet libre de tout contrat. Un profil qui séduit bien des écuries européennes, prêtes à le récupérer pour zéro cet été. Comme révélé par le10sport.com , Chelsea et l’Inter Milan font partie des clubs ayant dégainé pour Dries Mertens. En France, Monaco et le PSG sont également sur lui…

Mertens vers… Naples !