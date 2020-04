Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a vite voulu faire oublier son départ manqué au Barça !

Publié le 8 avril 2020 à 12h15 par H.G.

Pour son premier match cette saison après son faux-départ au FC Barcelone, Neymar avait réussi à se faire pardonner par une partie des supporters du PSG en inscrivant un splendide retourné contre Strasbourg. Un but important à ses yeux tant il souhaitait rapidement faire oublier le feuilleton de son avenir.

Après deux saisons au PSG, Neymar a tout fait l’été dernier pour retourner au FC Barcelone. Cependant, en dépit de longues négociations entre les deux clubs, les Blaugrana ne sont jamais parvenus à convaincre le club de la capitale de lâcher son attaquant brésilien, et cela en dépit du fait que celui-ci souhaitait revenir en Catalogne pour des raisons personnelles. Pour autant, ce départ manqué n’a pas longtemps affecté le joueur de 28 ans. En effet, dès son premier match de la saison avec le PSG face à Strasbourg, Neymar a réussi à débuter sa rédemption auprès du public du Parc des Princes qui le sifflait en inscrivant un magnifique retourné en toute fin de rencontre. Et quelques mois plus tard, l’ancien joueur de Santos est revenu sur cette belle réalisation en expliquant que celle-ci lui tenait à coeur tant il souhaitait que la page du feuilleton de son avenir soit rapidement tournée.

« Je savais qu'un but pouvait commencer à changer l’histoire »