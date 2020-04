Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un cador serait passé à l'action pour Philippe Coutinho !

Publié le 4 avril 2020 à 21h00 par H.G.

Alors qu’il devrait faire sans retour au FC Barcelone cet été, Philippe Coutinho ne devrait pas être conservé par le club catalan. Et dans cette perspective, Kia Joorabchian aurait d’ores et déjà trouvé une porte de sortie pour son client.

Transféré de Liverpool au FC Barcelone à l’hiver 2018, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à afficher son meilleur niveau avec les Blaugrana . De ce fait, l’international brésilien a été prêté pour un an au Bayern Munich avec une option d’achat fixée à 120M€, mais cette pige en Bavière n’a finalement rien arrangé à la situation du milieu offensif. En effet, le Brésilien de 27 ans s’est montré irrégulier tout au long de la saison, poussant alors les pensionnaires de l’Allianz Arena à prendre la décision de ne pas l’acheter à l’issue de l’exercice en cours. Toutefois, si Philippe Coutinho devrait ainsi retourner au Barça dans les prochaines semaines, il ne devrait pas s’y éterniser pour autant. En effet, son agent, le célèbre Kia Joorabchian, lui aurait même d’ores et déjà trouvé un point de chute.

Philippe Coutinho se rapprocherait de Chelsea !