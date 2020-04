Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Layvin Kurzawa met déjà la pression sur le Barça !

Publié le 4 avril 2020 à 12h15 par A.M.

Alors qu'il est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Layvin Kurzawa ne serait toutefois pas prêt à attendre éternellement une offre concrète du Barça qui souhaite vendre Junio Firpo avant de s'attaquer au latéral du PSG.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Layvin Kurzawa va beaucoup faire parler. En effet, le contrat de l'ancien Monégasque au PSG prend fin en juin prochain et il ne manquerait pas sollicitations. Déjà passé proche de rejoindre la Juventus cet hiver dans le cadre d'un échange avec Mattia De Sciglio, Layvin Kurzawa serait toujours dans le viseur de la Vieille Dame, mais pas seulement. Arsenal et Naples sont également dans le coup tandis que le FC Barcelone, qui entretient d'excellentes relations avec Kia Joorabchian, l'agent de Layvin Kurzawa, s'est récemment positionné dans ce dossier. Toutefois, le club catalan semble moins pressé que le joueur du PSG.

Le Barça veut attendre, pas Kurzawa