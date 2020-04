Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel serait l'entraîneur idéal pour succéder à Tuchel ?

Publié le 9 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Arrivé sur le banc du PSG durant l'été 2017, Thomas Tuchel semble plus que jamais sur le départ. Le technicien allemand se préparerait même déjà à l'éventualité d'un départ. Par conséquent, Leonardo doit déjà se mettre en quête d'un autre technicien. Mais quel serait le meilleur profil ?

Le Paris Saint-Germain est peut-être à l'aube d'un nouveau tournant de l'ère QSI. En effet, l'avenir de Thomas Tuchel semble plus que jamais remis en question. Dans ses colonnes ce mercredi, L'Equipe révèle effectivement que le technicien allemand aurait conscience que son avenir s'inscrit en pointillés sur le banc du PSG. A tel point qu'il aurait déjà tranché en optant pour une année sabbatique. Et pour cause, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, Thomas Tuchel a refusé une offre du Bayern Munich qui s'est donc empressé de prolonger le contrat de Hansi Flick. Mais cela ne garantit pas pour autant à l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund de poursuivre l'aventure au PSG. Leonardo serait d'ailleurs déjà en contact avec différents techniciens. Mais sur lequel faut-il miser ?

Allegri le favori de Leonardo, Guardiola le rêve du Qatar