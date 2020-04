Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Tuchel a dit non à une offre !

Publié le 8 avril 2020 à 18h30 par Alexis Bernard

Conformément aux informations livrées par le10sport.com, Thomas Tuchel a bien discuté avec le Bayern Munich. Et il aurait même repoussé l’offre bavaroise…

Le 3 janvier dernier, le10sport.com révélait l’existence d’un échange entre Thomas Tuchel et Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich. A l’époque, cela faisait plusieurs semaines que l’écurie bavaroise s’intéresse à l’entraîneur du PSG, dont l’aventure devient de plus en plus complexe. La gestion du groupe et la pression de l’actionnaire commencent à le faire réfléchir sur son avenir, lui qui dispose d’un contrat allant jusqu’au mois de juin 2021. Thomas Tuchel est alors à l’écoute et la perspective d’un retour en Bundesliga pourrait avoir de quoi le séduire.

Tuchel a dit non