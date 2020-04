Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’offre du Bayern pour Thomas Tuchel !

Publié le 8 avril 2020 à 9h15 par T.M.

Au Bayern Munich, le profil de Thomas Tuchel a toujours été très apprécié. Des précisions ont d’ailleurs été apportées au sujet de l’offre des Bavarois.

Actuellement sur le banc du PSG, Thomas Tuchel pourrait toutefois connaître ses derniers moments à ce poste. En effet, un départ semble de plus en plus proche pour l’Allemand. D’ailleurs, selon L’Equipe , Tuchel aurait fait le choix de prendre une année sabbatique en cas de départ du PSG. L’entraîneur parisien préparerait donc déjà son avenir, alors qu’il a vu les portes du Bayern Munich se fermer devant lui il y a quelques jours et ce malgré une offre entre les mains...

Flick a tout changé pour Tuchel !