Mercato - Real Madrid : Zidane va passer à l'action dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 8 avril 2020 à 17h30 par H.G.

Annoncé de longue date dans le viseur du Real Madrid, Ferran Torres pourrait faire l’objet d’une offensive du club madrilène cet été, à un an de la fin de son contrat au FC Valence.

A 20 ans, Ferran Torres s’est imposé comme l’une des principales promesses du football espagnol. Auteur de performances de haut niveau avec le FC Valence, l’ailier droit formé au club a ainsi attisé l'intérêt de nombreux clubs européens, parmi lesquels figurerait le Real Madrid. Les Merengue suivraient avec attention l’Espagnol depuis de nombreuses années et auraient déjà tenté de le recruter par le passé, sans succès. Cependant, la donne sera différente lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, Ferran Torres verra son bail au sein du club Ché expirer en juin 2021 tandis que les négociations pour sa prolongation de contrat seraient pour l’heure dans l'impasse. Et d’après les derniers échos venus d’Espagne, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de se priver et pourrait sauter sur l’occasion.

Le Real Madrid aimerait profiter de la situation contractuelle de Ferran Torres !