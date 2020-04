Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Adil Aouchiche en plein doute pour son avenir ?

Publié le 8 avril 2020 à 15h15 par T.M.

Le cas Adil Aouchiche est l’un des gros dossiers du moment pour Leonardo. La pépite du PSG serait actuellement en pleine réflexion pour son avenir.

A 17 ans, Adil Aouchiche est annoncé comme l’un des futurs talents du football français et du PSG. Toutefois, il n’est pas certain que ce joyau continue avec le club de la capitale. En effet, il n’a toujours pas signé de contrat pro et pourrait alors partir en fin de saison. Un problème que Leonardo tenterait actuellement de résoudre en sécurisant l’avenir d’Aouchiche. Toutefois, rien ne serait réglé et tout serait envisageable dans ce dossier.

Aouchiche réfléchit...