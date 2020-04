Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une concurrence pharaonique pour cette piste à 100M€ ?

Publié le 6 avril 2020 à 22h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs de Valence, Ferran Torres aurait tapé dans l'œil de Zinedine Zidane. Le coach du Real Madrid devrait batailler avec une pléthore d'écuries européennes, dont la Juventus, Manchester United, City et Liverpool, l'été prochain.

Ferran Torres affolerait toute l'Europe. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Valence, l'attaquant de 20 ans aurait séduit Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid. Dans cette optique, le technicien français devrait se jeter sur Ferran Torres et tenter de l'attirer vers le Santiago Bernabeu lors du prochain mercato estival. Et pour la pépite espagnole, Zinedine Zidane devrait se frotter à une multitudes de clubs européens.

Une bataille royale pour Ferran Torres ?