Mercato - PSG : Leonardo se serait fait doubler par le Barça pour cette pépite !

Publié le 8 avril 2020 à 21h15 par B.C.

Alors que le PSG suivait Dani Rodriguez, le FC Barcelone serait parvenu à s'attacher les services du jeune milieu de 14 ans.

On le sait, le PSG et le FC Barcelone ont été impliqués dans plusieurs dossiers colossaux ces dernières années. Outre l'arrivée mouvementée de Neymar dans la capitale en 2017, Marco Verratti ou encore Ivan Rakitic ont fait l'objet de longues négociations. Mais les deux clubs ont également été à la lutte pour plusieurs pépites. L'été dernier, le club de la capitale a notamment arraché Xavi Simons au Barça. À l'approche du mercato, Tanguy Kouassi pourrait de son côté faire le chemin inverse, lui qui n'a toujours pas signé de contrat professionnel au PSG.

Le Barça double le PSG pour cette pépite espagnole