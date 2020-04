Foot - PSG

PSG - Clash : Rothen fracasse encore Aurier !

Publié le 8 avril 2020 à 13h15 par B.C.

Suite à l'attaque de Serge Aurier à son encontre, Jérôme Rothen ne s'est pas privé de répondre à l'ancien latéral droit du PSG.

Après sa guerre des mots avec Patrice Evra, Jérôme Rothen semble s'être fait un nouvel ami en la personne de Serge Aurier. Alors que le latéral droit de Tottenham a fait part de son envie de finir sa carrière au PSG il y a quelques jours, l'ancien numéro 25 parisien n'a pas apprécié la sortie médiatique de l'Ivoirien et l'a fait avoir en début de semaine dans l' After Foot : « Si c’est vraiment le club de ton coeur, tu ne fais pas ce que tu as fait. Point final. (…) Quand tu y étais, tu n’as pas été exemplaire. Alors basta, c’est fini pour toi ». Des déclarations qui n'ont pas plu à Serge Aurier, qui a répondu avec virulence à Jérôme Rothen dans sa story Instagram : « Si vous croisez ce mec, dîtes lui de confiner un peu sa bouche sinon je vais dire à Tonton Evra de lui ramener un masque directement. » Interrogé sur le sujet ce mardi soir sur RMC , le consultant en a rajouté une couche, en pointant notamment du doigt les fautes d'orthographe présentes dans le message du défenseur.

« Il a quand même fallu que je prenne une application traduction »