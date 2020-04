Foot - PSG

PSG - Malaise : L'énorme aveu de Neymar !

Publié le 6 avril 2020 à 14h15 par D.M.

Depuis son arrivée au PSG, Neymar a été handicapé par de nombreux pépins physiques. L’attaquant brésilien est revenu sur ses blessures et sur les doutes qui surviennent.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar n'a pas été épargné par les blessures. La dernière en date remonte à février dernier. Touché aux côtes, l’attaquant brésilien s’était absenté une dizaine de jours avant de faire son retour le 18 février à l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Un nouveau contretemps qui avait fait énormément parler, d’autant plus que Neymar avait déjà été handicapé par une blessure au pied en octobre dernier. Alors que sa condition physique continue d’interroger et que son avenir pourrait revenir au premier plan lors du prochain mercato, l’attaquant du PSG a évoqué ses multiples pépins physiques.

« J'ai eu de nombreux moments de remise en question »