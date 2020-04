Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier proche de récupérer une grande pépite de Tuchel ?

Publié le 8 avril 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que le doute entoure toujours l’avenir d’Adil Aouchiche au PSG, le LOSC serait idéalement placé pour le récupérer.

Leonardo doit s’occuper des pépites du PSG. Promis à un bel avenir, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche n’ont toujours pas signé de contrat pro et pourraient ainsi partir à l’issue de la saison. Le directeur sportif parisien s’activerait donc pour éviter cet exode des talents. Toutefois, comme l’a précisé Abdellah Boulma, Aouchiche serait actuellement en pleine réflexion, se posant notamment des questions sur son temps de jeu au PSG. Une brèche dont voudraient profiter certains clubs de Ligue 1.

Le LOSC est positionné !