Mercato : Raiola prêt à enflammer le Real Madrid !

Publié le 8 avril 2020 à 15h30 par La rédaction

Avec les dossiers Pogba, Haaland ou encore De Ligt, Mino Raiola semble prêt à faire vibrer le Real Madrid cet été.

Un seul homme pour les gouverner tous. Le très célèbre agent sportif Mino Raiola, qui gère notamment les intérêts de Paul Pogba ou encore Matthijs De Ligt, devrait très certainement rythmer le mercato de plus d’un club cet été. Et le Real Madrid pourrait fréquemment rencontrer l’Italiano-néerlandais lors du prochain mercato afin de discuter sur de nombreux dossiers…

Haaland, De Ligt et Pogba à Madrid ?