Mercato - Real Madrid : Zidane a de gros atouts pour convaincre Haaland !

Publié le 8 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

Arrivé en janvier dernier au Borussia Dortmund, Erling Haaland serait déjà sur les tablettes des plus grands clubs au monde. À la recherche d’un numéro 9, Zidane aurait plusieurs atouts pour arriver à ses fins.

Les excellentes performances d’Erling Haaland au Borussia Dortmund auraient fait tapé dans l’œil de nombreux clubs européens. Parmi eux, le Real Madrid souhaiterait s’attacher les services de la pépite norvégienne. Pour Zinedine Zidane, même à seulement 19 ans, Erling Haaland pourrait épauler à la perfection Karim Benzema à la pointe de l'attaque du club merengue. Pour éloigner ses nombreux concurrents comme José Mourinho, Zidane aurait déjà organisé un plan monstrueux...

Odegaard et Hakimi comme « appâts » ?