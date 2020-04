Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une décision radicale prise par Zidane pour De Ligt ?

Publié le 8 avril 2020 à 10h00 par B.C.

D'après plusieurs échos en provenance d'Espagnole, Matthijs de Ligt n'écarterait pas une arrivée au Real Madrid. Mais au sein de la Casa Blanca, cet intérêt ne serait pas partagé.

Courtisé par l'Europe entière l'été dernier, Matthijs de Ligt a finalement décidé de rejoindre la Juventus. Le club turinois a déboursé 85M€ pour l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam, mais les débuts de ce dernier ont été compliqués. D'ailleurs, cela pourrait l'inciter à quitter la Juve selon le média ABC . L'international néerlandais aurait demandé à Mino Raiola, son agent, de lui trouver un nouveau club et aurait une préférence pour le Real Madrid. Néanmoins, une arrivée de Matthijs de Ligt chez les Merengue cet été semble peu probable.

De Ligt encore très loin du Real Madrid