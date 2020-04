Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait pris une grande décision pour Haaland !

Publié le 8 avril 2020 à 8h30 par B.C.

Cet été, le Real Madrid devrait se lancer sur les traces d'un nouvel attaquant, et Erling Haaland ferait bien office de priorité auprès de Zinedine Zidane.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid peine à récupérer un nouveau buteur efficace. Mariano Diaz et Luka Jovic ont en effet été des flops, et Karim Benzema se sent bien seul sur le front de l'attaque. Zinedine Zidane devrait donc tout faire pour récupérer un attaquant au cours du prochain mercato, cela serait même la priorité de l'attaquant français. Timo Werner, Harry Kane ou Erling Haaland sont régulièrement cités parmi les pistes, mais entre ces joueurs, Zinedine Zidane aurait fait son choix.

Haaland serait bien la priorité pour renforcer l'attaque