Mercato - OM : Zubizarreta prêt à concurrencer Zidane pour cette piste offensive ?

Publié le 7 avril 2020 à 22h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, le Real Madrid pourrait s'attaquer à Alexander Sörloth lors du prochain mercato estival. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM, serait prêt à se frotter à Zinedine Zidane pour le buteur norvégien.

On pourrait assister à un énorme bras de fer entre Zinedine Zidane et Andoni Zubizarreta cet été. Prêté avec option d'achat par Crystal Palace, Alexander Sörloth réalise des prouesses sous les couleurs de Trabzonspor. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du club turc, le buteur norvégien aurait tapé dans l'œil du coach du Real Madrid il y a plusieurs semaines. Selon les informations de Karadeniz Gazete , divulguées au début du mois de mars, Zinedine Zidane pourrait bientôt passer à l'action pour attirer Alexander Sörloth vers le Santiago Bernabeu. Toutefois, ses plans pourraient être perturbés par Andoni Zubizarreta, le directeur sportif de l'OM.

Alexander Sörloth dans le viseur de Zubizarreta ?