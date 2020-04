Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare l’arrivé de cet international brésilien !

Publié le 7 avril 2020 à 19h15 par A.C.

Leonardo souhaiterait bien attirer Douglas Costa, ailier de la sélection brésilienne et de la Juventus, au Paris Saint-Germain.

L’axe Turin-Paris est très chaud ! Leonardo semble lorgner plusieurs joueurs de la Juventus, qu’il souhaiterait attirer au Paris Saint-Germain. C’est le cas avec Paulo Dybala, Mattia De Sciglio, Miralem Pjanic, mais également Douglas Costa. La presse italienne a en effet récemment révélé que le Brésilien est suivi de près par le directeur sportif du PSG, qui voudrait miser sur lui pour renforcer le secteur offensif.

Leonardo en contact avec la Juve pour Douglas Costa