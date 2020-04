Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo OK avec la Juventus pour Icardi ?

Publié le 7 avril 2020 à 18h15 par La rédaction

Certains médias italiens affirment que le PSG aurait décidé de lever l’option d’achat pour Icardi. Surprenant alors que le buteur argentin veut retourner en Italie. A moins que…

Dans son édition du jour, le quotidien sportif italien Corriere Dello Sport annonce que Leonardo aurait finalement décidé de lever l’option d’achat de 70M€ dont dispose le Paris Saint-Germain auprès de l’Inter pour Mauro Icardi. Si cela se confirme, cela interroge sur la stratégie de Leonardo.

Première étage de la fusée ?