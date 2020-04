Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait prévu une vente à 90M€ !

Publié le 7 avril 2020 à 15h30 par D.M.

Le FC Barcelone demanderait près de 90M€ pour laisser filer Philippe Coutinho. Mais les clubs intéressés voudraient parvenir à un prêt sans option d'achat obligatoire.

Recruté à prix d’or par le FC Barcelone en 2018, Philippe Coutinho n’a pas réussi à justifier son statut de joueur le plus cher de l’histoire du club par ses performances. Le Brésilien n’a jamais semblé être à son aise au FC Barcelone et a été prêté cette saison au Bayern Munich. Même si sa feuille de statistiques est loin d’être ridicule (9 buts et 8 passes décisives), le club bavarois aurait pris la décision de ne pas lever l’option d’achat présente dans le contrat de Philippe Coutinho et fixée à 120M€. Le milieu offensif devrait ainsi retourner en Catalogne à la fin de la saison avant de trouver un nouveau point de chute. La formation catalane ne compterait plus sur lui et un départ en Premier League pourrait intervenir. Chelsea, Liverpool ou encore Leicester seraient intéressés par un transfert.

Le Barça réclame 90M€ pour Coutinho