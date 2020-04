Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL tomberait à l'eau pour Leonardo !

Publié le 7 avril 2020 à 12h15 par D.M.

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Layvin Kurzawa entretiendrait des contacts avec de nombreux clubs. Annoncé un temps à la Juventus, le défenseur ne devrait pas rejoindre la formation italienne.

A l’instar de Thiago Silva, Layvin Kurzawa voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison et ne devrait pas être conservé par le PSG. Son agent Kia Joorabchian explorerait le marché afin de lui trouver un point de chute. Proche du FC Barcelone, le représentant de Layvin Kurzawa aurait entamé des discussions avec le club blaugrana pour tenter de faire venir le défenseur en Catalogne. Annoncé également proche d'un départ vers la Juventus, où un échange avec Mattia de Sciglio avait été évoqué en janvier dernier, Layvin Kurzawa ne devrait finalement pas rejoindre le club italien.

L'échange De Sciglio-Kurzawa plus d'actualité ?