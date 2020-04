Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça est passé à la vitesse supérieure pour Kurzawa !

Publié le 7 avril 2020 à 1h15 par A.C.

Layvin Kurzawa, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, pourrait bel et bien rebondir au FC Barcelone.

C’est la grosse information de la presse catalane. Sport a annoncé que le FC Barcelone souhaite s’attacher les services de Layvin Kurzawa, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. Les bonnes relations avec Kia Joorabchian, agent de Kurzawa, pourrait d’ailleurs aider le Barça. Plusieurs autres médias ont confirmé cette information ces derniers jours, expliquant que le Français est un renfort à moindre cout pour un club qui compte actuellement ses sous.

Le Barça négocierait déjà avec Kurzawa