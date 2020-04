Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce compatriote de Neymar pourrait faire de l'ombre à Di Maria !

Publié le 6 avril 2020 à 20h45 par A.C.

Leonardo aurait l’intention d’aller chercher un international brésilien en Serie A, pour renforcer le Paris Saint-Germain.

Plusieurs questions planent sur l’attaque du Paris Saint-Germain. Si Kylian Mbappé et Neymar pourraient rester, notamment avec les répercussions dues à la crise sanitaire actuelle, Edinson Cavani devrait partir au terme de son contrat et le flou entoure Mauro Icardi, prêté par l’Inter. Il ne faut pas oublier Angel Di Maria, qui a fêté ses 32 ans en février dernier et dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2021.

Leonardo suit Douglas Costa