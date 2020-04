Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar, Lautaro… Une tendance claire se dessine !

Publié le 9 avril 2020 à 10h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait renouveler son secteur offensif en recrutant Neymar et Lautaro Martinez, la piste menant à l’international argentin de l’Inter s’avérerait bien plus simple à concrétiser pour le club catalan que celle menant au joueur du PSG.

Le FC Barcelone pourrait connaitre un véritable bouleversement dans son secteur offensif l’été prochain. Outre l’arrivée programmée de Francisco Trincão, le club catalan aimerait renouveler son attaque en recrutant Lautaro Martinez, qui viendrait suppléer Luis Suarez avant de prendre sa relève, et en tentant une nouvelle fois de rapatrier Neymar. L’Argentin de l’Inter âgé de 22 ans disposera d’une clause libératoire fixée à 111M€ lors des deux prochaines semaines du mercato, chose qui offrira alors une fenêtre de tir aux Blaugrana si les Nerazzurri refusent de négocier le départ de leur joueur. De l’autre côté, la situation est plus délicate pour l’international brésilien du PSG. En effet, Neymar ne dispose pas de clause libératoire et, en dépit du fait qu’il souhaiterait toujours revenir au Barça trois ans après son départ, le dossier pourrait bien être des plus compliqués à conclure.

Neymar devrait considérablement baisser son salaire, Lautaro accessible