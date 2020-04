Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar est très attendu au Barça !

Publié le 9 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Neymar est attendu de pied ferme du côté de la Catalogne comme le souligne Luis Suarez.

Le feuilleton Neymar est relancé. Un an après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et revenir au FC Barcelone, le Brésilien fait toujours la Une des médias catalans qui assurent que le Barça a fait du numéro 10 du PSG sa grande priorité pour cet été. Et la direction catalane peut compter sur ses stars. Ainsi, alors que Lionel Messi et Gerard Piqué ont plusieurs fois ouvert la porte du Barça à Neymar, c'est au tour de Luis Suarez d'en faire de même.

Suarez ouvre la porte à Neymar