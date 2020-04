Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez se signale au Barça…

Publié le 9 avril 2020 à 1h30 par La rédaction

Luis Suarez a accordé un entretien à Mundo Deportivo. Il y a évoqué son avenir. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Luis Suarez a évoqué son avenir, lui qui n’aura plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone : « Des discussions pour une prolongation ? Non, rien du tout. J'ai déjà précisé comment était ma situation contractuelle, mais aujourd’hui, je ne pense pas à ça, je ne pense pas à l'avenir, car dans la situation que le monde vit aujourd'hui, nous devons penser au présent et à ce que nous vivons. Il faut aller de l'avant et ensuite nous parlerons de l'avenir. Pour l'instant, j'ai un contrat avec le club et je ne pense à rien d'autre que de remplir ce contrat. Plus tard, le temps viendra sûrement pour le club et pour moi de m'asseoir et de discuter, car la relation a toujours été bonne ».

Départ quasi certain en fin de saison

Entre les lignes, quand bien même il précise que l’essentiel n’est pas là en ce moment, Luis Suarez réitère un signal pour Barcelone au sujet d’une éventuelle prolongation. Mais il est désormais peu probable que le Barça l’entende. Le club catalan a besoin de se dégager une marge de manœuvre budgétaire pour son recrutement, et le départ d’un gros salaire comme Suarez (33 ans), qui n’a plus qu’un an de contrat, en fait partie...