Mercato - Barcelone : La mise au point de Luis Suarez sur son avenir !

Publié le 8 avril 2020 à 9h00 par La rédaction

Auteur de 191 buts en 270 apparitions sous le maillot du FC Barcelone, Luis Suarez pourrait quitter le club catalan libre de tout contrat l’été 2021. Mais pourrait-il être prolongé ? L’attaquant répond.

Arrivé à l’été 2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez est aujourd’hui un pilier de l’attaque du FC Barcelone. À 33 ans, l’attaquant uruguayen verra son contrat prendre fin en juin 2021. Alors que de nombreux médias s’accordent à dire que les dirigeants du FC Barcelone auraient décidé de jeter leur dévolu sur Lautaro Martinez, Luis Suárez pourrait finalement quitter le club blaugrana à la fin de son engament actuel. Néanmoins, il est aussi question d’une possible prolongation et le Pistolero a fait le point à ce sujet.

« Je ne pense pas à ça, je ne pense pas à l'avenir »