Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point du PSG sur un départ de Neymar !

Publié le 9 avril 2020 à 8h15 par T.M. mis à jour le 9 avril 2020 à 8h26

De plus en plus, il est question d’un départ de Neymar lors du prochain mercato estival. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir le PSG.

Après 3 ans, la relation entre Neymar et le PSG va-t-elle prendre fin ? L’été dernier, le Brésilien avait tout fait pour retrouver le FC Barcelone, sans parvenir à ses fins. Retenu par Leonardo, le protégé de Thomas Tuchel s’est ainsi reconcentré sur le projet parisien, sans pour autant oublier ses envies d’ailleurs. Depuis plusieurs semaines, on assure ainsi en Espagne que cet été, il y aura un nouveau feuilleton Neymar et le Barça tentera encore sa chance de le récupérer. Toutefois, du côté du PSG, on semble assez serein à l’approche du mercato estival.

Le PSG en confiance ?