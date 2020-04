Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger imminent pour Verratti ? La réponse !

Publié le 9 avril 2020 à 7h45 par A.C.

Au sein de la Juventus on aurait les idées claires concernant Marco Verratti, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024.

Depuis qu’il est arrivée au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti a souvent été annoncé sur le départ. D’abord vers le FC Barcelone, puis vers la Juventus ou encore vers un autre club de Serie A... mais l’Italien est finalement toujours resté au PSG, où il a d’ailleurs prolongé plusieurs fois son contrat. Récemment, la presse italienne a annoncé que la Juve souhaiterait pourtant revenir à l’attaque, en proposant Miralem Pjanic au PSG, en échange de Verratti.

« Verratti à la Juve ? Ce n’est pas un nom qui est évoqué, pour le moment »