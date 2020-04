Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack italien !

Publié le 9 avril 2020 à 0h45 par A.C.

Rocco Commisso, président de la Fiorentina, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Federico Chiesa.

En fin de saison dernière, Federico Chiesa semblait destiné à rejoindre la Juventus. Finalement la Fiorentina a changé de propriétaire et tout est tombé à l’eau. Cet été, il pourrait toutefois bel et bien plier bagages, puisqu’il rêverait de disputer la Ligue des Champions. Avant l’arrêt dû à la crise sanitaire actuelle, les Florentins étaient très loin des places européennes, puisqu’ils pointaient à la 13e place de Serie A. Ainsi, Leonardo a flairé le bon coup et aimerait attirer Chiesa au Paris Saint-Germain. Il devra toutefois faire face à la concurrence de Manchester United, Chelsea, mais surtout de la Juventus et de l’Inter.

« Chiesa ? Il y a un an, j’ai maintenu ma promesse »