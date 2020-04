Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Trois énormes dossiers de Zidane bouclés grâce à... Areola ?

Publié le 9 avril 2020 à 9h00 par J.-G.D.

Depuis l’arrivée d’Alphonse Areola l’été dernier, le Real Madrid et Mino Raiola auraient enterré la hache de guerre. Une aubaine concernant trois pistes du club : Paul Pogba, Erling Haaland et Matthijs de Ligt.

Avec une manne financière importante, le Real Madrid peut aligner les millions d’euros sur le marché des transferts. Florentino Pérez ne chômerait pas en interne afin de réajuster l’effectif de Zinedine Zidane. Le mercato estival devrait être l’occasion pour les Merengue d’attirer plusieurs recrues, à l’image de Kylian Mbappé. En plus de l'attaquant du PSG, Paul Pogba et Erling Haaland seraient également des dossiers chauds du côté du Real Madrid, directement gérés par Mino Raiola.

Des relations saines entre le Real Madrid et Mino Raiola ?