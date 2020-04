Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Excellente nouvelle pour Zidane dans le dossier Harry Kane !

Publié le 9 avril 2020 à 12h00 par H.G.

En quête de renforts pour son secteur offensif, le Real Madrid multiplierait les pistes et aurait de nouveau coché le nom d’Harry Kane, qui est annoncé de longue date sur les tablettes du club madrilène.

Face au flop du transfert de Luka Jovic et à un Karim Benzema qui n’incarne plus l’avenir à 32 ans, le Real Madrid aurait l’intention de recruter un nouveau numéro 9 l’été prochain. Le nom d’Erling Braut Haaland revient avec insistance dans cette perspective, mais rien ne dit que le Borussia Dortmund laissera partir le Norvégien de 19 ans seulement six mois après l’avoir recruté. Par conséquent, le Real Madrid étudierait d’autres pistes en parallèle au cas où celle menant à l’attaquant du club de la Ruhr n’aboutissait pas, et cette quête mènerait le club présidé par Florentino Perez vers un joueur qui est annoncé dans son viseur depuis plusieurs années : Harry Kane.

Harry Kane ouvrirait la porte à un départ de Tottenham !