Mercato - Barcelone : Une chance de voir Messi à la Juventus avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 9 avril 2020 à 11h00 par A.C.

Ces derniers mois, un départ de Lionel Messi vers la Serie A a plusieurs fois été évoqué. Il y eu l’Inter, mais si la star du FC Barcelone venait à rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus ?

En 2018, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde, en décidant de quitter le Real Madrid pour la Juventus. Depuis, il continue à réaliser des miracles, à 35 ans, en Serie A. La concurrence avec Lionel Messi semble toutefois lui manquer. Le Portugais l’a plusieurs fois laissé entendre, assurant qu’avec la star du FC Barcelone ils ont vécu une des plus grandes rivalités de l’histoire du football. Récemment, Massimo Moratti a déclaré qu’il aimerait voir Messi rejoindre l’Inter... mais s’il rejoignait la Juve plutôt ?

« Messi à la Juve avec Ronaldo ? C’est impensable »