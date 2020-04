Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ces indications d’Erling Braut Haaland sur son avenir !

Publié le 9 avril 2020 à 11h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid ces dernières semaines, Erling Braut Haaland a révélé quelles étaient ses attentes avant de rejoindre un nouveau club.

Le Real Madrid n’en a pas fini avec le renouvellement de son secteur offensif. Alors que Karim Benzema est déjà âgé de 32 ans, le club madrilène travaillait déjà sur sa succession l’été dernier et avait recruté Luka Jovic à l’Eintracht Francfort contre 60M€ dans cette perspective. Cependant, le transfert du Serbe est un véritable flop pour l’heure, chose qui aurait poussé les Merengue à prendre la décision de recruter un nouveau numéro 9 lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Ainsi, le Real Madrid aurait coché le nom d’Erling Braut Haaland, le prolifique buteur du Borussia Dortmund arrivé cet hiver en provenance du RB Salzbourg. Cependant, le dossier pourrait ne pas être simple à concrétiser dans la mesure où le club de a Ruhr ne sera pas forcément ouvert à l’idée de perdre son joueur seulement six mois après son arrivée. En attendant la suite du feuilleton, le Norvégien de 19 ans a apporté des précisions sur son avenir en expliquant quelles étaient toutes les variables qu’il évaluait avant de choisir de rejoindre un nouveau club.

« Il y a beaucoup de facteurs »