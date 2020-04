Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Cristiano Ronaldo n’ira nulle part cet été !

Publié le 9 avril 2020 à 10h30 par La rédaction mis à jour le 9 avril 2020 à 11h49

Si son nom est évoqué comme possible partant de la Juventus, Cristiano Ronaldo ne devrait pas quitter Turin cet été.

La rumeur enfle de plus en plus sur le web, et sur les réseaux sociaux. Alors que le monde se prépare à une crise financière qui serait la conséquence de la crise sanitaire du Coronavirus, les clubs de football ne sont pas épargnés. Afin d’amortir les pertes, certains clubs pourraient réaliser des ventes qui n’étaient pas prévues. Du côté de l’Italie, on parlait d’un départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus. Pourtant, tout semble indiquer le contraire du côté de Turin.

Pjanic, Douglas Costa et Alex Sandro out pour garder Cristiano ?

Ainsi, la Juventus pourrait décider de se séparer de plusieurs joueurs afin de garder la star portugaise, qui incarne le projet de la Juventus d’aller chercher la Ligue des Champions. Et depuis le début de saison, celui qui est sur la sellette c’est Douglas Costa. La Juventus évoluant en 4-3-1-2, difficile pour le Brésilien de se faire une place de choix dans le 11 de départ. Ainsi, l’international brésilien pourrait être prié d’aller voir ailleurs afin de dégager un peu de liquidités, lui qui est toujours évalué à 24 millions d’euros. Autre Brésilien sur le départ : Alex Sandro. Arrivé à la Juventus en 2015 en provenance de Porto, contre un chèque de 26 millions d’euros, il est devenu le latéral gauche titulaire quasi-immédiatement, et il l’est resté jusqu’à cette saison. Sous contrat jusqu’en 2023 à la Juventus, il pourrait attirer du monde, mais cela devrait coûter au minimum 40 millions d’euros. Enfin, Miralem Pjanic est également évoqué comme partant de la Juve, ce dernier étant courtisé notamment par le PSG ou encore le Real Madrid, et 35 millions d’euros devraient suffire à le débarquer de Turin.