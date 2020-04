Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar poussé vers la sortie par Leonardo ? La réponse !

Publié le 9 avril 2020 à 9h45 par T.M.

Du côté du PSG, on aurait ouvert la porte à un possible départ de Neymar cet été. Pour autant, la vente du Brésilien ne serait pas une priorité aux yeux de Leonardo…

Cette fois, cela pourrait bien être la fin entre le PSG et Neymar. Après 3 années passées ensemble, les deux parties pourraient se séparer d’ici quelques mois. En effet, dernièrement, la presse espagnole assurait que Leonardo ouvrirait un peu plus la porte à un départ du Brésilien, étant prêt à accepter un paiement échelonné. Néanmoins, du côté du PSG, on reste optimiste concernant la continuité de Neymar et grâce à la crise occasionnée par le coronavirus. « Il n’y aura pas d’argent sur le marché pour payer Neymar », a lâché une source haut placée ce jeudi pour Mundo Deportivo .

