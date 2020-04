Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette terrible annonce sur une prolongation de Florian Thauvin !

Publié le 9 avril 2020 à 12h30 par T.M.

Alors que Florian Thauvin n’aura bientôt plus qu’un an de contrat à l’OM, son avenir est au centre des discussions. Un sujet qui serait au cœur des tensions entre les deux parties en coulisse.

A cause du coronavirus, la saison de football est actuellement à l’arrêt. De quoi laisser plus de place aux rumeurs mercato. Et du côté de l’OM, les regards se tournent notamment vers Florian Thauvin. Alors que le champion du monde est enfin revenu de sa blessure à la cheville, son avenir sur la Canebière reste incertain. En effet, Thauvin n’a plus qu’un an de contrat avec l’OM. Si certains évoquent une possible prolongation de contrat, il pourrait aussi être question d’une vente cet été, surtout afin de renflouer les caisses du club phocéen, actuellement dans le rouge.

