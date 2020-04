Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pourrait avoir une très grosse attaque la saison prochaine !

Publié le 9 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Bien décidé à recruter un autre attaquant cet été, l'OM s'intéresserait à Islam Slimani qui pourrait former un duo fracassant avec Dario Benedetto.

Malgré ses limites d'un point de vue financier, l'Olympique de Marseille devra tenter de se renforcer cet été. Et pour cause, le club phocéen est très bien engagé pour se qualifier en Ligue des Champions, et André Villas-Boas n'a jamais caché sa volonté d'avoir un effectif plus dense afin de ne pas se rendre sur la scène européenne pour y faire de la figuration. Le technicien portugais souhaite notamment des renforts dans le secteur offensif, et notamment au poste d'avant-centre, où Dario Benedetto ne pourra pas faire toute la saison seul avec un rythme d'un match tous les trois jours.

Un duo Benedetto-Slimani pour l'OM ?