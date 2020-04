Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà un premier coup de froid dans le dossier Slimani ?

Publié le 8 avril 2020 à 19h00 par A.M.

En quête d'un avant-centre pour la saison prochaine, l'OM se serait penché sur la situation d'Islam Slimani dont le départ de Leicester cet été semble inévitable. Mais le salaire de l'international algérien semble être un frein trop important dans ce dossier pour le club phocéen.

Cet été, l'Olympique de Marseille tentera de dénicher un nouvel avant-centre capable de suppléer voire d'épauler Dario Benedetto bien qu'André Villas-Boas privilégie les systèmes de jeu avec une seule pointe. Dans cette optique, le club phocéen se serait positionné sur Islam Slimani à en croire les informations d'A Bola. L'attaquant algérien réalise une belle saison à l'AS Monaco, où il est prêté depuis l'été dernier, mais il a connu des hauts et des bas. Par conséquent, le club du Rocher ne devrait pas le conserver à l'issue de la saison. Islam Slimani va donc retourner à Leicester où son contrat prend fin en juin 2021. Et les Foxes tenteront de le vendre cet été afin de ne pas le voir filer libre dans un an et pourraient réclamer 10M€.

Un salaire trop élevé pour les finances de l'OM ?