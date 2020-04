Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta tente un gros coup à 10M€ pour concurrencer Benedetto !

Publié le 8 avril 2020 à 16h30 par A.M.

Malgré ses limites économiques, l'Olympique de Marseille tentera de se renforcer au poste d'avant-centre cet été. Valère Germain ne donne pas entière satisfaction et Dario Benedetto ne pourra pas tenir seul en pointe toute la saison. C'est la raison pour laquelle l'OM se penche sur la situation d'Islam Slimani.

Andoni Zubizarreta a du pain sur la planche pour le mercato estival. En effet, malgré l'annonce de l'UEFA de suspendre ses décisions dans le cadre du fair-play financier pour la saison prochaine, la menace d'une sanction n'est pas écartée et l'OM doit toujours surveiller ses dépenses et équilibrer ses comptes. Dans cette optique, de nombreux départs sont attendus, mais il faudra tout de même renforcer l'effectif phocéen qui a de grandes chances d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Un véritable casse-tête donc pour l'OM d'autant plus qu'André Villas-Boas verrait d'un très bon œil l'arrivée d'un nouvel avant-centre pour venir concurrencer Dario Benedetto qui ne pourra pas assumer seul le rôle d'attaquant de pointe du club phocéen qui sera engagé sur plusieurs tableaux. Par conséquent, en plus de Mbaye Niang, Andoni Zubizarreta s'intéresserait à Islam Slimani.

L'OM s'intéresse à Slimani