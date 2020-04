Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau scenario improbable se dessine pour Cavani !

Publié le 9 avril 2020 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat à l'issue de la saison, Edinson Cavani devrait quitter le PSG cet été. Et les pistes se multiplient pour le Matador qui serait suivi... en Uruguay !

« Tout est possible. Au Brésil, il y a un intérêt de Flamengo, de Palmeiras et de l'Internacional Porto Alegre. Et puis il y a un intérêt de Boca Juniors . » Il y a quelques jours, Walter Guglielmone, frère et agent d'Edinson Cavani, révélait que le Matador était très demandé, notamment en Amérique du Sud. Ainsi, en plus de Boca Juniors dont l'intérêt était connu, plusieurs grands clubs brésiliens se seraient positionnés afin de récupérer l'attaquant dont le contrat au PSG arrive à échéance en fin de saison. Et ce n'est pas tout ! En effet, un autre club sud-américain serait intéressé.

Un club uruguayen tente le coup